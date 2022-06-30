Цитаїшвілі незабаром пройде медогляд для польського гранду

Екс-українець знову виступатиме в Екстракласі

Георгій Цитаїшвілі / Фото - ФК Динамо Киев

Вінгер «Динамо» Георгій Цитаїшвілі близький до переходу до «Леху». Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Томаш Влодарчик.

За інформацією джерела, натуралізований Грузією українець вже прибув до Познані. Там 30 червня він пройде медичне обстеження.

Повідомлялося, що «Лех» орендує футболіста «Динамо». Термін дії угоди буде розрахований на сезон.

Другу половину минулого сезону Цитаїшвілі також провів у польській Екстракласі. За «Віслу» він устиг оформити гол + два асисти в 7 матчах.