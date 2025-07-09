Грузинський вінгер київського Динамо Георгій Цитаїшвілі наступний сезон проведе у французькому Метці, про це повідомляє портал Geo Team.

За даними джерела, 24-річний півзахисник уже досяг домовленості з клубом із Ліги 1. Очікується, що 10 липня гравець прибуде до Франції для проходження медогляду та підписання всіх необхідних документів.

Угода буде оформлена у форматі оренди терміном на один рік. Наступного сезону Метц виступатиме в еліті французького футболу.

Минулий сезон Цитаішвілі провів в оренді в іспанській Гранаді, де в рамках Сегунди зіграв 36 матчів, забивши 7 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Контракт гравця з Динамо розрахований до кінця червня 2026 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько двох мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що трансфер легіонера в Динамо на межі зриву.