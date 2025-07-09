Перехід вінгера Зіри Саліфу Суми до київського Динамо виявився під загрозою зриву через високі фінансові вимоги азербайджанської сторони.

За інформацією порталу Ідеальне Динамо, 21-річний гвінейський футболіст відмовився від пропозицій інших клубів, щоб продовжити кар'єру в Україні та отримати шанс зіграти у Лізі чемпіонів. Переговори між клубами вже відбулися, проте Зіра раптово вирішила підвищити ціну трансферу і тепер розраховує отримати близько одного мільйона євро за свого гравця.

Азербайджанська команда має намір задіяти Саліфу у єврокубках, розраховуючи таким чином збільшити його ринкову вартість. Проте такий підхід може підштовхнути Динамо до повного розриву переговорів. Сам футболіст уже давно висловив бажання приєднатися до київського клубу та сподівається на якнайшвидше досягнення домовленості між сторонами.

У сезоні 2024/25 Сума провів за Зіру 41 матч у всіх турнірах, забивши 12 м'ячів і віддавши сім результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 1,2 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що футболісти Динамо побилися на тренуванні.