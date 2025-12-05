Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відверто висловився щодо потенційної перемоги на чемпіонаті світу-2026. Слова фахівця передає ESPN.

Ми досить сміливими, щоб мріяти про перемогу на чемпіонаті світу наступного літа. Ми стали кращими. Ми повинні приїхати й спробувати зробити щось особливе, але гарантувати цього не можемо.

Усі знають, що ми не можемо пообіцяти перемогу. Але вболівальники хочуть бачити команду, командний дух, колектив, який віддається повністю та бореться один за одного — незалежно від того, чи вони на стадіоні, чи біля телевізора. Якщо гравці принесуть це на поле, тоді, думаю, усе можливо. Ми будемо достатньо сміливими, щоб мріяти про це, будемо достатньо сміливими, щоб спробувати.

Залишати запасних у роздягальні через спеку? Якщо це допоможе нам пізніше в матчі, коли вони вийдуть на поле, гаразд — ми розглянемо таку можливість. Нікому це не подобається, адже я хочу, щоб гравці були тут, відчували енергію та передавали її з лави на поле. Але я знаю, про що ви. Я бачив, як команди та гравці робили це на Клубному чемпіонаті світу. Сподіваюся, нам цього вдасться уникнути. Завжди краще, коли вони поруч із нами.