У п’ятницю, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Подія стане важливою для збірної України, яка продовжує боротьбу за вихід на турнір через плей-оф європейської кваліфікації.

Трансляція жеребкування для українських уболівальників

Українські глядачі зможуть стежити за жеребкуванням у прямому ефірі. Початок церемонії призначено на 19:00 за київським часом. Подію покаже телеканал Суспільне Спорт.

Окрім цього, церемонія буде доступною і на офіційній платформі FIFA Plus, де працюватиме англомовна коментаторська команда.

Команда Сергія Реброва, яка претендує на вихід на чемпіонат світу через плей-оф, потрапила до четвертого кошика, де зібрані всі учасники стикових матчів. До цієї групи увійшли як збірні з низьким рейтингом ФІФА, так і представники міжконтинентальної кваліфікації.

Під час жеребкування українська команда отримає по одному супернику з першого, другого та третього кошика.

Уже відомі 42 збірні, що гарантували собі участь у фінальній стадії ЧС-2026. Ще шість путівок будуть розіграні у європейському та міжконтинентальному плей-оф.