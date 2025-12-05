Де та коли дивитися жеребкування ЧС-2026 за участю збірної України
Розклад, трансляції та що очікує на синьо-жовтих
близько 3 годин тому
У п’ятницю, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Подія стане важливою для збірної України, яка продовжує боротьбу за вихід на турнір через плей-оф європейської кваліфікації.
Трансляція жеребкування для українських уболівальників
Українські глядачі зможуть стежити за жеребкуванням у прямому ефірі. Початок церемонії призначено на 19:00 за київським часом. Подію покаже телеканал Суспільне Спорт.
Окрім цього, церемонія буде доступною і на офіційній платформі FIFA Plus, де працюватиме англомовна коментаторська команда.
Що очікує на збірну України під час жеребкування
Команда Сергія Реброва, яка претендує на вихід на чемпіонат світу через плей-оф, потрапила до четвертого кошика, де зібрані всі учасники стикових матчів. До цієї групи увійшли як збірні з низьким рейтингом ФІФА, так і представники міжконтинентальної кваліфікації.
Під час жеребкування українська команда отримає по одному супернику з першого, другого та третього кошика.
Уже відомі 42 збірні, що гарантували собі участь у фінальній стадії ЧС-2026. Ще шість путівок будуть розіграні у європейському та міжконтинентальному плей-оф.
