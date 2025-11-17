Тухель пояснив заміну Беллінгема: «Ми не передумаємо тільки тому, що хтось махає руками»
Англійці здобули 10 перемогу у відборі на ЧС-2026 у матчі проти Албанії
близько 2 годин тому
Збірна Англії здобула чергову перемогу у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, обігравши команду Албанії 2:0 у десятому турі групи K. Одним із найпомітніших моментів зустрічі стала емоційна реакція Джуда Беллінгема на заміну.
Головний тренер англійців Томас Тухель після матчу детально пояснив своє рішення:
Так, йому це не сподобалося, але кому сподобається? Такий порядок. Роджерсу також не сподобалося, що він не вийшов у старті, і він цього не заслуговував, але рішення було саме таким. У Джуда була жовта картка, і я ухвалив рішення ще до другого гола, і не змінював його.
Я не бачив нічого, потрібно переглянути момент. Я помітив, що він був незадоволений, але не хочу зараз роздмухувати цю тему. Такі гравці, як Джуд, настільки хочуть боротися, що їм не подобається, коли їх міняють.
Мої слова незмінні: для нас важливі стандарти, рівень, відданість один одному та взаємна повага. Ми не передумаємо тільки тому, що хтось махає руками, - передає слова Тухеля BBC.
Нагадаємо, Англія забезпечила собі пряму путівку на чемпіонат світу 2026 року.
Поділитись