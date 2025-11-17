Англія впевнено обіграла Албанію в матчі 6 туру відбору на ЧС-2026. Матч у Тирані завершився з рахунком 2:0.

Господарі понад 70 хвилин тримались проти віцечемпіона Європи, поки своє слово не сказав Кейн. Капітан «трьох левів» оформив дубль на 74-й та 82-й хвилині.

В паралельному матчі Сербія вдома обіграла Латвію. гості першими відкрили рахунок вже на 12-й хвилині завдяки Гутковскі. Сербія відігралася після перерви: спочатку Катай зрівняв на 49-й хвилині, а потім Станкович приніс перемогу балканцям вже на 60-й хвилині.

Кваліфікація ЧС-2026. 6 тур. Група K

Албанія - Англія 0:2

Голи: Кейн, 74, 82

Сербія - Латвія 2:1

Голи: Катай 49, Станкович 60, - Гутковскіс 12