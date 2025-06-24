Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet поділився враженнями від своїх перших днів роботи у клубі та розповів про свою комунікацію з підопічними.

У Еюпспорі Мурад Озкая і Фатіх Кулаксиз справді створили мені дуже хороші умови для роботи. Це дуже важливо. Вони дали мені змогу помилятися. Я завжди їм буду безмежно вдячний. Вони дали мені такий шанс – для мене це велика можливість. Коли я приїхав сюди, справді було чому позаздрити. Тут нема що додати.

Після призначення до Шахтаря отримав дуже чемні повідомлення з Атлетико Мадрид і Барселони. Також були привітання з батьківщини: Феріт Шахенк, люди з Галатасарая і навіть мої бразильські партнери.

Я виходжу на тренування у футболці. Усі настільки зайняті своєю справою, що ніхто не втручається в роботу іншого. Немає жодного негативного коментаря, пліток. Я займаюся лише технікою, тактикою та тренуванням. Виходжу на поле, а Даріо Срна, дякую йому, вирішує все інше. Навіть ти бачиш, наскільки професійні умови для роботи тут створені.

Перш за все, я можу говорити з підопічними у Шахтарі футбольною мовою, в мене достатньо англійської та іспанської для щоденного спілкування. У мене є футбольний бекграунд, і я не розповідаю їм те, в що сам не вірю.

Щоб грати в цю гру, потрібно бути у найкращій фізичній формі. А ще маю свої принципи в тактиці — в захисті й атаці. У Шахтарі, порівняно з Еюпспором, ми плануємо грати з більшою кількістю персонального пресингу та більш варіативним захистом. Наші флангові гравці мають бути ефективними, тож шукаємо системи, які менше вимотують їх у захисті.