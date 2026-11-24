Туран оцінив шанси Шахтаря на вихід у плейоф Ліги чемпіонів і визначив найближчу мету команди
Фахівець назвав умову виходу до наступного раунду турніру
Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про цілі команди в Лізі чемпіонів і наголосив, що нинішнє місце донеччан у таблиці не відображає їхнього реального рівня.
«Ми заслуговували на кращий результат. Попри чотири пропущені м'ячі та відсутність можливості грати на домашньому стадіоні, демонструємо хороший футбол. Найголовніше, що нам вдається гідно представляти Україну та давати людям надію, поки в країні триває війна», – цитує Турана клубна пресслужба.
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Наставник підкреслив, що команда не збирається здаватися, а її найближча мета – залишитися серед 24 найкращих перед завершальним матчем. Наразі Шахтар посідає 21-е місце із чотирма очками.
«Вихід до наступного раунду був би для нас справжньою мрією. Це непросто, особливо без підтримки рідних трибун. Проте ми граємо саме в той футбол, який хотіли бачити, і створюємо моменти, над якими працювали на тренуваннях. Якщо потрапимо до топ-24, це стане великим досягненням», – зазначив тренер.
У середу, 25 листопада, Шахтар зіграє в Лондоні з Фенербахче (22:00). Турецький клуб має п'ять очок і посідає 19-ту сходинку. Далі на донеччан чекають матчі зі Слованом (9 грудня), Лейпцигом (20 січня) та Реалом (27 січня).
У середу, 25 листопада, Шахтар у Лондоні зіграє зі стамбульським Фенербахче в рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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