«Ми заслуговували на кращий результат. Попри чотири пропущені м'ячі та відсутність можливості грати на домашньому стадіоні, демонструємо хороший футбол. Найголовніше, що нам вдається гідно представляти Україну та давати людям надію, поки в країні триває війна», – цитує Турана клубна пресслужба.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про цілі команди в Лізі чемпіонів і наголосив, що нинішнє місце донеччан у таблиці не відображає їхнього реального рівня.

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Наставник підкреслив, що команда не збирається здаватися, а її найближча мета – залишитися серед 24 найкращих перед завершальним матчем. Наразі Шахтар посідає 21-е місце із чотирма очками.

«Вихід до наступного раунду був би для нас справжньою мрією. Це непросто, особливо без підтримки рідних трибун. Проте ми граємо саме в той футбол, який хотіли бачити, і створюємо моменти, над якими працювали на тренуваннях. Якщо потрапимо до топ-24, це стане великим досягненням», – зазначив тренер.

У середу, 25 листопада, Шахтар зіграє в Лондоні з Фенербахче (22:00). Турецький клуб має п'ять очок і посідає 19-ту сходинку. Далі на донеччан чекають матчі зі Слованом (9 грудня), Лейпцигом (20 січня) та Реалом (27 січня).

У середу, 25 листопада, Шахтар у Лондоні зіграє зі стамбульським Фенербахче в рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.