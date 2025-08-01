Головний тренер Шахтаря Арда Туран підсумував двоматчеве протистояння з Бешикташем в 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти Бешикташа. Його слова наводить УПЛ ТБ.

У першому матчі ми багато чого зробили в атаці, сьогодні ми багато чого зробили в обороні. Мені подобається те, як ми покращились за тиждень. Кожен із гравців, що в нас є. Тепер у нас будуть ігри кожні 3 дні.

Вітаю своїх підопічних із їхньою грою, їхнім рівнем. Та тепер нам не можна збавляти оберти. Тепер ми маємо напрацьовувати автоматизм у наших діях.

Я хочу подякувати всім вболівальникам, які приїхали сюди підтримати нас сьогодні. Це дуже важливо, бо ми відчуваємо їхню підтримку всюди, однак нам важливо бути однією командою, однією родиною з вболівальниками та розділити з ними щастя перемоги», - сказав Туран.