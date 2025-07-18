Головний тренер Шахтаря Арда Туран пояснив відсутність голів у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

У футболі в першій і другій зонах найбільш небезпечною є імпровізація. І коли вона не запланована, ми її не приймаємо – навіть якщо виходить успішно. Тож якщо ми діємо без плану, але все ж будуємо атаку вдало, ми все одно виправляємо це на тренуваннях. У першій і другій зонах ми повинні на 100 відсотків дотримуватися нашого плану. У третій зоні ми більш гнучкі, допускаємо прояв індивідуальної майстерності гравців і хочемо це бачити. Але знову ж таки: у першій і другій зонах футбол – це про план, і нас турбує, якщо там імпровізують.

Гравці побачать, що дуже важливо довести м’яч до штрафного майданчика і що у цій грі є таке поняття, як розуміння цінності м’яча. Іноді, окрім тактики, справа в усвідомленні – наскільки важливо доставити м’яч саме туди. У футболі голи – це плоди, і ми граємо в цю гру, щоб їх забивати. Сьогодні цього не сталося. Ми не змогли належним чином зрозуміти цінність м’яча, але я дуже задоволений тим, що побачив. Якщо грати так один-два рази на рік, результат може бути саме таким. Але я на 100 відсотків переконаний, що наступного разу мої футболісти будуть уважнішими. І, знаючи цю гру так, як я її знаю, можу сказати: немає кращого чи правильнішого способу грати в неї. Тому я дуже задоволений цією манерою й рівнем, особливо у перші 25–30 хвилин.