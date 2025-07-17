Павло Василенко

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю сайту Трибуна розповів, як «гірники» будуть готуватися до поєдинків кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.

«У плані фізичної готовності ми розглядали цей період як передсезонний. І для нас він завершується завтра. Ми на непоганому рівні фізично – і це тішить. Завтра ті, хто менше грав, проведуть товариський матч. Потім гравці трохи відпочинуть. У понеділок, вівторок і середу ми будемо працювати над тактикою. Розберемо матч, отримаємо зворотний зв’язок і почнемо підготовку до гри з Бешикташем. Усі фізичні показники гравців нас задовольняють», – сказав Туран.

У наступній стадії кваліфікації Ліги Європи Шахтар зіграє з турецьким Бешикташем, який є грандом місцевого футболу. Ільвес продовжить свій шлях у Лізі конференцій (у другому раунді відбору) поєдинками з нідерландським АЗ.

Матчі «гірників» з Бешикташем заплановані на 24 і 31 липня.