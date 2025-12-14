Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував розгромну перемогу в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Епіцентра (5:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Хочу привітати своїх футболістів – чудова, просто фантастична гра у їхньому виконанні! Цілковито заслужений результат, на мою думку. Коли вони заслуговують на похвалу, ми повинні їх хвалити, тому сьогодні я щиро хочу подякувати їм за цей матч. Аналізуючи гру, то від 1-ї до 90-ї хвилини ми повністю контролювали перебіг подій, усе відбувалося так, як і планували, готуючись до цього протистояння.

Це стосується як поведінки на полі, так і бажання, жаги здобувати результат та слідувати тим вказівкам, які я давав їм, ще починаючи із передматчевої підготовки. Також ми проаналізуємо цю гру щодо того, як за допомогою тих чи інших деталей могли б вплинути на результат. Проте я повністю задоволений сьогоднішнім матчем і хочу ще раз щиро привітати своїх футболістів.

Важливо наголосити, що «Шахтар» до мого приходу мав багатьох неймовірних тренерів: це і Маріно Пушич, і інші фахівці, які працювали до мого приходу в команду. «Шахтар» уже славився своєю футбольною культурою на всіх рівнях – це і президент клубу Рінат Ахметов, і також та робота, яку виконує генеральний директор Сергій Палкін, теж можу відзначити роботу, яку виконує Дарійо Срна. Це система, побудована не за один рік і яка дає результати вже дуже-дуже багато сезонів поспіль.

Я зі свого боку повинен зберігати цю культуру й примножити ті деталі, що формують загальний успіх команди. Якщо розглядати конкретно, то це – посилити нашу оборону, щоб пропускати ще менше голів, та забивати ще більше мʼячів, коли ми атакуємо. Аналізуючи ті шість місяців моєї праці, які я провів в Україні, я вважаю, що нам справді вдалося виконати доволі непогану роботу над покращенням деталей. Безумовно, ще багато роботи попереду, проте я вже дуже задоволений тим, як прогресували деякі виконавці. Попри всі непрості обставини, що нас оточували, попри виснажливі подорожі, попри тривалий сезон як з фізичної, так і з ментальної точки зору, я радий, що мої гравці не зламалися, а, навпаки, прийняли з правильною реакцією подібні виклики.