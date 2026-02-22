Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над львівськими Карпатами (3:0) у поєдинку 17-го туру УПЛ.

«Ми очікували, що в нашого суперника дуже гарно функціонує оборонна формація. Дійсно вони нас переконали в тому, що їхня побудова захисту була на високому рівні. Стосовно тактичних моментів, то я задоволений перебігом подій у першому таймі, але нам забракло бажання. Я сказав своїм хлопцям у перерві, що у нас не було достатньо бажання тієї команди, яка дійсно хоче бути чемпіоном. Тактика грає дуже велику роль, проте ми не повинні дотримуватися лише її. Іноді ми маємо просто згадати про те, як грають у дитинстві на вулицях до останнього забитого гола.

У другому таймі ми трохи відійшли від тактики та більше зробили фокус на бажанні, прагненні до перемоги та футболі вулиць. Це зіграло свою роль на нашу користь. Також дуже радий знову за шість місяців побачити на полі Аліссона, Траоре, Коноплю, які спрацювали дуже гарно та підсилили командну взаємодію у другій частині цього протистояння.

Звичайно, що я не задоволений повністю перебігом подій та ми неодмінно проведемо аналітичну роботу стосовно перебігу цього протистояння, аби зробити якісні висновки на майбутнє та наступної п'ятниці підійти до матчу з Вересом в значній кращій версії себе», – цитує Турана прессслжуба Карпат.