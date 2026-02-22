Павло Василенко

У поєдинку 17-го туру Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на стадіоні «Арена Львів» приймав львівські Карпати. Гра закінчилася перемогою «гірників» з рахунком 3:0.

Головним героєм матчу став форвард Шахтаря Лассіна Траоре, який після виходу на заміну на 65-й хвилині оформив хет-трик. Відзначимо, що нападник «гірників» першу частину сезону пропустив через травму.

Також варто додати, що Карпати провели першу офіційну зустріч під керівництвом нового тренера – іспанця Франсіско Фернандеса.

Наразі Шахтар займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 38 очок. Стільки ж балів має і лідер чемпіонату – ЛНЗ. Карпати посідають 10-ту позицію з 19 очками.

УПЛ, 17-й тур

Шахтар – Карпати – 2:0

Голи: Траоре, 67, 71, 82.