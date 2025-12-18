Туран: «Шахтар грав раніше перед 40 – 50 тисячами вболівальників, а зараз перед 2 – 3»
Тренера-легіонера засмучує відсутність можливості проводити матчі на Донбас Арені
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки вчергове висловився щодо футболу в умовах війни в Україні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Це історія команди, яка мала чудових фанатів і грала раніше перед 40–50 тисячами вболівальників, але зараз, навіть коли ми робимо 600–700 пасів за гру і граємо дуже добре, ми не відчуваємо цього на полі. Також, коли ми граємо кожні три дні, це непросто, і якщо ми просідаємо в грі, у нас немає тієї підтримки від фанатів.
Звісно, вони подорожують з нами по всьому світу, але дуже складно для таких важливих футболістів грати перед 2–3 тисячами вболівальників. Маю надію, ми повернемося до тих днів, коли грали перед 30 тисячами фанатів.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 18 грудня, на сторінці події Шахтар – Рієка на Xsport. Початок – о 22:00 за Києвом.
Туран також поділився очікуваннями від останнього матчу Шахтаря у 2025 році.