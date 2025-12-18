Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки вчергове висловився щодо футболу в умовах війни в Україні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Це історія команди, яка мала чудових фанатів і грала раніше перед 40–50 тисячами вболівальників, але зараз, навіть коли ми робимо 600–700 пасів за гру і граємо дуже добре, ми не відчуваємо цього на полі. Також, коли ми граємо кожні три дні, це непросто, і якщо ми просідаємо в грі, у нас немає тієї підтримки від фанатів.

Звісно, вони подорожують з нами по всьому світу, але дуже складно для таких важливих футболістів грати перед 2–3 тисячами вболівальників. Маю надію, ми повернемося до тих днів, коли грали перед 30 тисячами фанатів.