Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу шостого туру основного етапу Ліги конференцій з хорватською Рієкою.

«Завтра ми гратимемо проти чемпіонів, тож нам потрібно з повагою ставитися до цього матчу. Вони мають різні плани для обох фаз гри – атаки й захисту. Що стосується фізичної підготовки, я вважаю, ми на схожому рівні із суперником. Рієка дуже активна у фізичній боротьбі, це сильна команда. Ми дуже їх поважаємо, у них дуже шанований тренер. Вони можуть мати різні плани для побудови гри та позиційних атак, розробляють різні плани залежно від конкретного матчу.

Нам потрібно правильно діяти у відповідні моменти, маємо бути готові до цього. І повинні вміти реагувати на зміни на полі. Я вже попередив своїх гравців. Ми в хорошому становищі, і нам потрібно його зберегти, адже маємо мрії про Лігу конференцій і хочемо їх реалізувати.



По-перше, ще нічого не вирішено, бо в нас є можливість закінчити у вісімці найкращих, і саме цього ми прагнемо. По-друге, я говорив це ще від початку сезону: маємо 24 гравці, які мають схожий рівень.

Залежно від матчу, від суперника ми пропрацьовуємо різні плани й системи, залежно від аналізу визначаємо стартовий склад. Завтра буде так само. На поле вийде наша найкраща одинадцятка. Я завжди наголошую на цій думці, бо це не команда ротації, а команда-сім’я. Ми наполягаємо на концепції «одна команда – одна сім’я», саме тому я ще раз це підкреслюю», – цитує Турана клубна пресслужба.