Туран: «Сподіваюся, війна скоро закінчиться і моя родина зможе приїхати до України»
Новий тренер Шахтаря – про можливий мир, своїх рідних і ставленням до нього на батьківщині
26 хвилин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet висловився щодо війни в Україні, а також розповів про свою родину та ставлення до себе у Туреччині.
Життя — це суцільні історії. Я вірю в одне: якщо ти працюєш щиро, не засуджуєш інших, маєш милосердя — шлях сам тебе знаходить. Навіть у складних ситуаціях можна знайти хороше. Маю дуже насичене, повноцінне життя саме через це.
Мене завжди щиро любили в моїй країні, навіть коли на мене злились. У Twitter багато хто мене критикує, але, повір, більшість із них би посміхнулися при зустрічі. Я це відчуваю.
Сподіваюся, війна скоро закінчиться, буде мир, і моя родина зможе приїхати до України. Моя дружина — неймовірна жінка. Вона чудово виховує наших двох дітей. Мати дітей, мати хорошу сім’ю — це була наша мрія.
Щоранку вона прокидається о шостій, веде дітей до школи, потім забирає їх. Няні допомагали Асліхан, але це вона була опорою для них, а не навпаки.
38-річний Арда Туран очолив Шахтар наприкінці травня 2025 року. На посту головного тренера представник Туреччини замінив Маріно Пушича. Дебютує фахівець на новій посаді у матчах першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса.
Туран також назвав найбільшу помилку, якої може припуститися Шахтар на початку його роботи.
Поділитись