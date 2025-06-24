Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet висловився щодо війни в Україні, а також розповів про свою родину та ставлення до себе у Туреччині.

Життя — це суцільні історії. Я вірю в одне: якщо ти працюєш щиро, не засуджуєш інших, маєш милосердя — шлях сам тебе знаходить. Навіть у складних ситуаціях можна знайти хороше. Маю дуже насичене, повноцінне життя саме через це.

Мене завжди щиро любили в моїй країні, навіть коли на мене злились. У Twitter багато хто мене критикує, але, повір, більшість із них би посміхнулися при зустрічі. Я це відчуваю.

Сподіваюся, війна скоро закінчиться, буде мир, і моя родина зможе приїхати до України. Моя дружина — неймовірна жінка. Вона чудово виховує наших двох дітей. Мати дітей, мати хорошу сім’ю — це була наша мрія.

Щоранку вона прокидається о шостій, веде дітей до школи, потім забирає їх. Няні допомагали Асліхан, але це вона була опорою для них, а не навпаки.