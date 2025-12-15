Головний тренер Шахтаря Арда Туран після розгромної перемоги в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Епіцентра (5:0) висловився щодо першого місця ЛНЗ за підсумками першої частини чемпіонату. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

«Як і раніше я наголошував, українці – справді фантастичні фахівці на тренерському містку. Не хочеться знову повертатися до теми ЛНЗ, але я не можу не відзначити їхнього фантастичного перформансу в поточному сезоні. І дуже велика заслуга в цьому головного тренера.

Учора я переглядав матч ЛНЗ і справді дивувався з того, наскільки вони були заряджені на боротьбу та досягнення результату. Тому безпосередньо вони та інші команди заслуговують на велику мою повагу. Я це можу також застосувати до головних тренерів Полісся, Динамо та інших українських фахівців.

Загалом аналізуючи чемпіонат, я дійсно радий знаходитися тут та щиро сподіваюся, що з часом українські стадіони знову зможуть заповнюватися і збирати тисячі вболівальників на своїх матчах, оскільки це те, на що справді заслуговують український чемпіонат та український народ. І також я дуже ціную ті старання та зусилля, які докладають люди в Україні й безпосередньо залучені до спортивних змагань, які намагаються створити найкращі умови для матчів. Куди б ми не поїхали, нас усюди оточують якісні поля. І в цілому я ціную те, як люди намагаються організувати всі навколофутбольні моменти.

Щодо нашого європейського шляху, то, можливо, він не відповідав поставленим цілям чи нашим очікуванням, проте я схильний до того, що потрібно будувати європейську кампанію сходинка за сходинкою, за принципом, що не треба занадто поспішати за якимись своїми бажаннями. Треба рухатися крок за кроком.