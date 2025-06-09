Туран визначився з футболістом Шахтаря, який йому не потрібен
Став Лемкін може продовжити кар'єру в MLS
близько 5 годин тому
Став Лемкін/фото: Шахтар
Центральний захисник Шахтаря Став Лемкін, який нинішнього сезону проводить в оренді у складі Маккабі Тель-Авів, може найближчим часом змінити клубну прописку.
Як повідомляє ізраїльський ресурс One, Маккабі не вдалося домовитися про викуп футболіста у донецького клубу.
Основним претендентом на ізраїльського захисника став клуб MLS Колорадо Репідс, який готовий заплатити суму 1.8 мільйона євро, яку вимагають.
Цього сезону Лемкін взяв участь у 28 матчах, відзначившись однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Наполі взяв паузу у перемовинах з Шахтарем щодо Судакова.