Туран заявив, що гравці ненавидітимуть тренера Шахтаря. Фахівець пояснив, через що
Член штабу легендарного ексфутболіста розкрив думку свого боса
12 хвилин тому
Тренер із фізпідготовки Шахтаря Утку Алемдароглу розповів про свої функції у новому клубі та пояснив слова наставника команди Арди Турана про себе. Слова фахівця передає пресслужба «гірників».
Я є професором Університету Памуккале в Туреччині, є спеціалістом із спортивної підготовки близько 20 років. Працював у кількох клубах, останнім з яких був «Еюпспор», але на цьому шляху я також побував у таких командах, як «Трабзонспор» та молодіжна збірна Туреччини. Мій головний обов’язок – покращити спортивні результати гравців цієї команди. Тож конкретна картина така.
Бути частиною «Шахтаря» – це дуже захоплює, і я справді радий бути тут, бо «Шахтар» – це не лише великий клуб в Україні, а й легендарна команда у Європі, яка вигравала Кубок УЄФА в своїй історії. Я був дуже радий приєднатися до «Шахтаря». Коли ми приїхали сюди, нас дуже добре прийняли: ми знали, що тут зустрінемо родину, але також побачили це і в реальному житті, тому я вдячний за це.
Туран сказав, що гравці мене ненавидітимуть? Ця ненависть – спільна доля спеціалістів зі спортивної підготовки, тому що ми дуже інтенсивно та потужно працюємо під час міжсезоння. Так, у цей період вони можуть нас ненавидіти, але я думаю, що в довгостроковій перспективі ми полюбимо один одного. Але те, що сказав Арда Туран, – це ненависть, яка може бути типовою протягом цього першого міжсезоння, і я сподіваюся, що вони любитимуть мене в майбутньому.
Збори Шахтаря: режим триразових тренувань Турана у дії.