Тренер із фізпідготовки Шахтаря Утку Алемдароглу розповів про свої функції у новому клубі та пояснив слова наставника команди Арди Турана про себе. Слова фахівця передає пресслужба «гірників».

Я є професором Університету Памуккале в Туреччині, є спеціалістом із спортивної підготовки близько 20 років. Працював у кількох клубах, останнім з яких був «Еюпспор», але на цьому шляху я також побував у таких командах, як «Трабзонспор» та молодіжна збірна Туреччини. Мій головний обов’язок – покращити спортивні результати гравців цієї команди. Тож конкретна картина така.

Бути частиною «Шахтаря» – це дуже захоплює, і я справді радий бути тут, бо «Шахтар» – це не лише великий клуб в Україні, а й легендарна команда у Європі, яка вигравала Кубок УЄФА в своїй історії. Я був дуже радий приєднатися до «Шахтаря». Коли ми приїхали сюди, нас дуже добре прийняли: ми знали, що тут зустрінемо родину, але також побачили це і в реальному житті, тому я вдячний за це.

Туран сказав, що гравці мене ненавидітимуть? Ця ненависть – спільна доля спеціалістів зі спортивної підготовки, тому що ми дуже інтенсивно та потужно працюємо під час міжсезоння. Так, у цей період вони можуть нас ненавидіти, але я думаю, що в довгостроковій перспективі ми полюбимо один одного. Але те, що сказав Арда Туран, – це ненависть, яка може бути типовою протягом цього першого міжсезоння, і я сподіваюся, що вони любитимуть мене в майбутньому.