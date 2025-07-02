Павло Василенко

Футболісти Шахтаря продовжують набирати форму на передсезонному зборі в словенському Брдо. У вівторок, 1 липня, команда Арди Турана знову отримала додаткове навантаження, провівши три тренування, повідомляє клубна пресслужба.

Як і зазвичай у такі дні, перше заняття стартувало о 7:15 за місцевим часом. «Гірники» одразу на полі виконали розминку та серію ігрових вправ, а далі працювали на чотирьох станціях над координацією, прискоренням, пасингом й ударами по воротах.

Удень оранжево-чорні під наглядом тренерів із фізпідготовки двома групами займалися у фітнес-центрі, а ввечері повернулися на футбольне поле, де попрацювали над тримання мʼяча у квадратах, а також акцентовано відточувати комбінаційні дії, різноманітні ігрові й тактичні моменти. На завершення тренерський штаб влаштував підопічним мінітурнір.

Нагадаємо, у Словенії Шахтар готується до перших спарингів міжсезоння з Горицею і Словацко, що відбудуться вже цього тижня, та матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Ільвесом. Домашня єврокубкова гра відбудеться 10 липня.