Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс (2:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Знали, що на нас чекає складна гра. Деякі матчі важчі, ніж найбільш важливі та великі у світі. У них потрібно добре зосередитися на рішеннях, на атмосфері стадіону та на полі. У першому таймі нам це не дуже вдавалося, але в другому ми виглядали краще. Ми повернулися до своєї ідентичності, грали краще й зосередилися на правильних рішеннях. Саме так ми здобули перемогу. Це мене дуже тішить, бо виграти єврокубковий матч на виїзді будь-де у Європі ніколи не буває легко. Тому я відчуваю щиру радість від цієї перемоги.

Я розповів своїм гравцям про це під час перерви. Я сказав їм, що був тут, що я був частиною збірної, яка втратила очки в протистоянні з Мальтою на цьому стадіоні у 2008 році. Сказав, що такі матчі важко грати і іноді півфінали чи фінали Ліги чемпіонів можуть здаватися складнішими, але грати їх може бути легше. Саме тому я сказав їм, що розумію їх і я з ними як хтось, хто грав тут, як друг, а не як тренер. Після цього ми повернулися до своєї ідентичності, показали необхідну повагу до футболу.

Нам потрібно було це зробити, бо за даними ФІФА 2023 року 150 мільйонів дітей мріють стати футболістами, і лише 130 000 з них можуть досягти цього на професійному рівні. Ми повинні були показати повагу до гри та до форми. Я вірю, що це талант, який нашим футболістам дав Всевишній. Саме тому ми маємо знати його цінність. Я нагадав своїм гравцям про все це, і у другому таймі вони повернулися до своєї ідентичності та зіграли краще. Тому я хочу сказати їм: дякую та вітаю!