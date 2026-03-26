Олександр Сукманський

Туреччина та Румунія проведуть вирішальний півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Гра розпочнеться о 19:00.

Туреччина прагне перервати 24-річну відсутність на чемпіонатах світу. Під керівництвом Вінченцо Монтелли команда добре виглядає на своєму полі: останні два домашні матчі завершилися перемогами над Болгарією (2:0) та Грузією (4:1). Загалом Туреччина має 7 перемог у 10 домашніх іграх (2 нічиї, 1 поразка), поступившись лише Іспанії.

В останніх чотирьох матчах усіх турнірів турки не програли (3 перемоги, 1 нічия), забивши 14 голів.

Румунія також підходить до матчу у хорошій формі: три перемоги в останніх чотирьох іграх (1 поразка). Нещодавня розгромна перемога 7:1 над Сан-Марино підняла моральний дух команди, але виїзд до Туреччини стане значно серйознішим випробуванням.

Румунія не вигравала на виїзді вже 12 місяців (1 нічия, 2 поразки).

Історія зустрічей

Румунія перемогла в останньому очному матчі у 2017 році. П’ять попередніх зустрічей завершилися по черзі перемогою кожної зі сторін.

Матч відбудеться на домашньому полі Туреччини. Переможець пари вийде у фінал плей-оф, де зіграє зі Словаччиною або Косово.

