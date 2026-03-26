Пряма трансляція поєдинку Україна — Швеція: де покажуть гру безкоштовно
Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом
Сьогодні, 26 березня, збірна України зіграє проти Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
Матч відбудеться у Валенсії на стадіоні Сютат де Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Гру обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з Жоау Пінейру.
Де дивитися трансляцію
Пряма трансляція поєдинку Україна — Швеція буде доступна на медіасервісі MEGOGO (канал MEGOGO Футбол 1) та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт у цифровій мережі Т2.
Коментатори матчу — Вадим Скічко та Олександр Новак.
Формат турніру
У разі перемоги збірна України 31 березня у Валенсії розіграє путівку на чемпіонат світу з переможцем пари Польща — Албанія.
Стало відомо, хто розсудить збірні України та Швеції у плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
