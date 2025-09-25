Павло Василенко

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв може стати черговим українським футболістом, який підпише контракт турецьким клубом.

Аланьяспор звернув увагу на Караваєва, інформує Fanatik.

Під час двох найближчих трансферних вікон представники Аланьяспор активно працюватимуть над зміцненням складу, роблячи особливий акцент на гравців, які вже мають чималий доступ виступів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Варіант із трансфером Караваєва здається їм цілком робочим, бо в нього наприкінці нинішнього сезону закінчиться термін дії контракту з Динамо.