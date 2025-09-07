Павло Василенко

У вівторок, 26 серпня, Динамо оголосило про призначення польського тренера Мацея Кендзьорека, який увійшов в штаб Олександра Шовковського. Сайт XSPORT пропонує познайомитися новим фахівцем в українському футболі.

Мацею Кендзьореку 45 років, має тренерську ліцензію UEFA Pro Licence, а також – вищу освіту: бакалавр політичних наук.

Як головний тренер, він працював з клубами третього та четвертого дивізіонів Мазовецького регіону, включаючи Старт Отвоцк, ПКС Радощ Варшава та Вільгу Гарволін. Під час чемпіонату Європи до 21 року, який проходив в Італії два роки тому, він був у складі тренерського штабу збірної Польщі Чеслава Міхневича, де відповідав за стандартні положення.

«Сподіваюся, що мене не будуть постійно асоціювати лише зі стандартними положеннями, що, на жаль, останнім часом трапляється. Звичайно, це було частиною моєї роботи, але не єдиною», – раніше розповідав Мацей Кендзьорек виданню Przegląd Sportowy.

З 2016 року по 2019 рік Мацей був асистентом Марека Папшуна в Ракуві з Ченстохови.

Фото - Tomasz Folta / PressFocus

«Що стосується кутових ударів, у мене близько 140 різних схем. Для штрафних ударів їх лише трохи менше. Я спостерігаю за відомими європейськими чемпіонатами та намагаюся аналізувати та систематизувати ці знання. Ти тренер не лише під час тренувань клубу чи матчів, а й вдома», – це цитата Кендзьорека з журналу Sport часів роботи в Ракуві.

Після того, як фахівець залишив Ракув, він входив у тренерський штаб Арки Гдиня та Леха з Познані. З першою командою Мацей дійшов до фіналу Кубка Польщі, а з другою – став чемпіоном країни.

1 грудня 2023 року Кендзьорек очолив Радомяк з Радома, у якому затримався лише до травня 2024 року.

Дебют Кендзьорека в Екстраклясі був приголомшливим, Радомяк переміг на виїзді Відзев з рахунком 3:0, але надалі справи пішли не так гарно, команда не показувала тих результатів, на які очікувало керівництво клубу.

Раніше Мацей зізнався, що шукає цікаві елементи своєї майстерності серед багатьох іноземних тренерів.

«Чесно кажучи, я не хочу обмежуватися одним тренером, але мені подобається шукати натхнення у багатьох. Часто не лише у найкращих гравців, адже багато чудових речей можна знайти серед команд, яким потрібно компенсувати свою неорганізованість. Останнім часом можу чесно сказати, що стежу за тренерами Франческо Фаріолі, Хабі Алонсо. Їхні команди грають у дуже хороший футбол. Тенденції змінюються, але футбол настільки чудовий, що немає єдиного шляху до мети. Можна йти скороченими шляхами, знаходити свій власний шлях і досягати своєї мети різними способами. Я намагаюся постійно шукати натхнення. Я беру щось від кожного тренера. Я хочу поєднати свої ідеї з гравцями, які в мене є, щоб це принесло команді найбільшу користь», – зізнався Кендзьорек в інтерв'ю tvpsport.pl.

А ось що раніше розповідав про польського тренера досвідчений захисник Радомяка Ян Гжесік.

«Тренер Кендзьорек підтримує зв'язок з усіма, незалежно від того, чи їм 18 чи 30 років, це не має значення. Тренер Кендзьорек – це людина, яка може вичавити максимум з кожного гравця. Я думаю, що його робота в Ракуві та Леху, де він був помічником тренера, але відповідав як за індивідуальні тренування, так і за стандартні положення, спонукатиме його до вдосконалення цих дрібних аспектів разом з нами. Поки що у мене лише позитивні враження».

Радомяк звільнив тренера наприкінці сезону 2023/24. Славомір Стемпневський, президент клубу, відкрито розкритикував Кендзьорека.

«Скільки ми мали чекати на покращення? Мацею Кендзьореку давали безліч шансів. Будь-хто інший на нашому місці звільнив би його набагато раніше. Тренер до кінця наполягав на тому, що виконає свою роботу. У матчі проти Шльонська Кендзьорек отримав зелене світло. Він мав заробити очко, необхідне для збереження команди в Екстраклясі та дати шанс молодим гравцям. Виявилося, що він не зробив ні того, ні іншого, оскільки ми програли у Вроцлаві з рахунком 0:2. Коли він вивів Зімовського з поля, стало зрозуміло, що ми не виконаємо квоту, вимоги якої вимагає Польська футбольна асоціація. Керівні принципи асоціації могли бути виконані набагато раніше. Зрештою, яка шкода від того, що ми випустимо на поле двох молодих гравців, коли, граючи в дев'ятьох, ми програвали 0:4 в одному з матчів? Результат був незворотним, то чому він не дозволив молодим футболістам грати? Тренер явно проігнорував і нехтував цим», – сказав Стемпневський виданню Fakt.

Під керівництвом Кендзьорека Радомяк виграв п'ять матчів, зіграв у чотири нічиї та зазнав восьми поразок. Крім того, зелені пропустили вражаючі 35 м’ячів за цей час, що віднесло їх до нижнього рівня ліги. Зрештою, хоча тренер неодноразово запевняв клуб на післяматчевих пресконференціях, що у нього є план щодо виконання квоти молодих гравців, його особисті рішення не виправдали себе. Це означає, що клубу довелося сплатити штраф у розмірі 500 000 злотих.

Фото - ФК Динамо

Відтоді Кендзьорек був безробітним тренером, але його можна було бачити на польському спортивному YouTube-каналі seksyki.pl, де він виступав експертом.

Динамо вже провело декілька матчів з Кендзьореком у тренерському штабі Олександра Шовковського. Головний тренер біло-синіх розповів, чим буде займатися польський спеціаліст у київській команді.

«Ми давно спілкувалися, кілька разів зустрічалися, коли команда перебувала у Польщі, обговорювали можливу співпрацю, наші відносини усередині тренерського штабу та напрямки, в яких він буде з нами працювати. Це і аналітика, і стандартні положення, і також він буде помічником головного тренера, допомагатиме мені у рішенні тих завдань, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе, і ми з великим задоволенням прийняли його в нашу команду, в нашу родину», – сказав Шовковський клубній пресслужбі.

Наразі Динамо займає перше місце в турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги, набравши 12 очок в чотирьох матчах. У пятому турі чемпіонату України біло-сині зіграють на виїзді проти київської Оболоні. Матч заплановано на 13 вересня.

У єврокубках Динамо потрапило у груповий етап Ліги конференцій, де суперниками будуть Крістал Пелас, Фіорентина, Зріньскі, Омонія, Ноа та Самсунспор.