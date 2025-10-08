Спортивний директор Барселони Деку висловився щодо можливого продовження контракту з нападником Робертом Левандовським.

Ми не будемо говорити про продовження контрактів у жовтні. Не хочемо забігати надто далеко наперед, будемо діяти поступово. Щодо Роберта, на мою думку, він один із найкращих нападників останніх років. Це гравець дуже високого рівня, один із найкращих, які коли-небудь були й є. Він дуже допоміг нам і продовжує допомагати. У минулому сезоні він забив понад 40 голів і відіграв ключову роль у Ла Лізі для Барси.

Ідея полягає в тому, щоб аналізувати ситуацію день за днем і рік за роком. Зараз не час говорити про продовження контрактів, потрібно зосередитися на тому, щоб відновити спортивний рівень у найближчі тижні, — передає слова Деку пресслужба Барселони.