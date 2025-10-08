У Барселоні розповіли про можливе продовження контракту з Левандовським
Спортивний директор висловив позицію клубу
близько 1 години тому
Спортивний директор Барселони Деку висловився щодо можливого продовження контракту з нападником Робертом Левандовським.
Ми не будемо говорити про продовження контрактів у жовтні. Не хочемо забігати надто далеко наперед, будемо діяти поступово. Щодо Роберта, на мою думку, він один із найкращих нападників останніх років. Це гравець дуже високого рівня, один із найкращих, які коли-небудь були й є. Він дуже допоміг нам і продовжує допомагати. У минулому сезоні він забив понад 40 голів і відіграв ключову роль у Ла Лізі для Барси.
Ідея полягає в тому, щоб аналізувати ситуацію день за днем і рік за роком. Зараз не час говорити про продовження контрактів, потрібно зосередитися на тому, щоб відновити спортивний рівень у найближчі тижні, — передає слова Деку пресслужба Барселони.
Роберт Левандовський виступає за Барселону з 2022 року. Його контракт із каталонським клубом чинний до 2026 року, а ринкова вартість нападника, за даними Transfermarkt, оцінюється у 12 мільйонів євро.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід Левандовського до Мілана.