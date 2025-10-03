Форвард Барселони Роберт Левандовскі може змінити клуб і опинитись у Мілані. Як повідомляє Sport.es, спортивний директор россонері Іглі Таре зустрівся з агентом футболіста Піні Захаві, щоб обговорити можливий перехід.

Діючий контракт 37-річного форварда з каталонською командою закінчується після завершення поточного сезону, проте в ньому передбачено опцію автоматичного продовження ще на один рік. Незважаючи на це, в Мілані розраховують отримати досвідченого поляка безкоштовно наступного літа.

У стані Барселони поки що не дають чітких коментарів щодо ситуації. Раніше спортивний директор Деку наголошував, що обговорювати продовження угоди з Левандовскі поки що передчасно.

Раніше Барселона оголосила про те, що повернення на «Камп Ноу» знову відкладається.