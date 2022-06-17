Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
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20:43
Садіо Мане / Фото - Sky Sports
Нападаючий «Ліверпуля» Садіо Мане перейде до «Баварії». Трансфер підтвердив для Sky Sport DE спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.
Так, він перейде.
Мане провів за «Ліверпуль» 269 матчів з 2016 року. За цей час йому вдалося відзначитися 120 голами і 48 результативними передачами.
Раніше була названа сума, яку «Баварія» готова викласти за сенегальця.
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