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У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане

Лідер «Ліверпуля» змінить АПЛ на Бундеслігу
Футбол Бундесліга
20:43
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
Садіо Мане / Фото - Sky Sports

Нападаючий «Ліверпуля» Садіо Мане перейде до «Баварії». Трансфер підтвердив для Sky Sport DE спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

Так, він перейде. 

Мане провів за «Ліверпуль» 269 матчів з 2016 року. За цей час йому вдалося відзначитися 120 голами і 48 результативними передачами.

Раніше була названа сума, яку «Баварія» готова викласти за сенегальця.

Сергій Стаднюк
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Теги

Садіо Мане Ліверпуль Баварія

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