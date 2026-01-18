Сергій Разумовський

Ювентус розглядає варіанти підсилення атаки. За інформацією сайту журналіста Джанлуки ді Марціо, туринці тримають на радарі форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе на випадок, якщо клубу не вдасться домовитися щодо переходу Жан-Філіппа Матета.

Пріоритетним напрямком для туринців наразі залишаються переговори з Крістал Пелес: Ювентус обговорює оренду Матета з обов’язковим викупом. Водночас у клубі готують і запасний план – якщо Манчестер Юнайтед буде готовий відпустити Зіркзе, його кандидатуру також розглянуть як реальну альтернативу для лінії нападу.

Окрім цього, в шорт-листі Ювентуса продовжує фігурувати Юссеф Ен-Несірі з Фенербахче. Ситуація ускладнюється тим, що марокканський нападник цікавить і Наполі, який очолює Антоніо Конте, тож конкуренція за гравця може вплинути на хід переговорів.

У поточному сезоні Джошуа Зіркзе провів 16 матчів, у яких відзначився двома голами та однією результативною передачею (2+1). Раніше повідомлялося, що нідерландцем цікавиться Рома українця Артема Довбика.