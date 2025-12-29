Рома запропонувала кільком англійським клубам підписати українського нападника Артема Довбика, повідомляє TEAMtalk.

28-річному гравцеві збірної України повідомили, що він не входить у довгострокові плани головного тренера Джан П'єро Гасперіні, який зробить ставку попереду на Пауло Дібалу, а на підміну аргентинцю планують орендувати Джошуа Зіркзее з Ман Юнайтед.

Довбик може опинитись у Вест Гемі, Лідсі, Сандерленді та Евертоні.

Йдеться як про оренду, так і повноцінний трансфер, що дозволить повернути частину з 30 мільйонів євро, які були витрачені на придбання Артема влітку 2024 року.

Цього сезону Довбик взяв участь у 14 матчах Роми у всіх турнірах: 2 голи, 2 асисти.

Раніше ми писали, що Довбик пропустить останній матч Роми в 2025 році.