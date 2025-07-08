Сергій Стаднюк

Римська Рома представила нову форму на сезон-2025/2026. Фото з презентації опублікувала пресслужба клубу.

🟨 Per quello che sei. Per ciò che ami 🟥



👉 Acquista il tuo Home Kit 25/26.



🛍 https://t.co/7KmBq7r6vY#ASRoma pic.twitter.com/hLtl8OnvId — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2025

Так, було показано основний червого-помаранчевий комплект, що не змінив традиційних для «джаллороссі» кольорів. Репліку «домашньої» футболки римлян уже можна придбати за сто євро, а за автентичну доведеться викласти всі 150.

È la Roma sulla tua pelle 💛♥️



Il nuovo Home Kit 25/26 è ora disponibile 🐺



Acquistalo subito

🛍️ https://t.co/7KmBq7r6vY#ASRoma pic.twitter.com/mxrEdRFGWK — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2025

У презентації взяли участь гравці чоловічої та жіночої команд Роми на чолі з Пауло Дібалою. При цьому, на відео та фото матеріалах не помічений нападник збірної України Артем Довбик. Натяк на трансфер?

За підсумками сезону-2024/2025 «вовки» посіли п'яту позицію у таблиці Серії А та отримала право стартувати з групового етапу Ліги Європи. За минулу кампанію Довбик взяв участь у 45 матчах за римлян у всіх змаганнях, відзначившись 17 голами та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що новий тренер Роми Джан П’єро Гасперіні не розраховуватиме на Довбика в новому сезоні.