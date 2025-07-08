У чому гратиме Довбик? Рома представила нову форму
Чи взяв українець участь у презентації екіпіровки на наступний сезон
27 хвилин тому
Римська Рома представила нову форму на сезон-2025/2026. Фото з презентації опублікувала пресслужба клубу.
Так, було показано основний червого-помаранчевий комплект, що не змінив традиційних для «джаллороссі» кольорів. Репліку «домашньої» футболки римлян уже можна придбати за сто євро, а за автентичну доведеться викласти всі 150.
У презентації взяли участь гравці чоловічої та жіночої команд Роми на чолі з Пауло Дібалою. При цьому, на відео та фото матеріалах не помічений нападник збірної України Артем Довбик. Натяк на трансфер?
За підсумками сезону-2024/2025 «вовки» посіли п'яту позицію у таблиці Серії А та отримала право стартувати з групового етапу Ліги Європи. За минулу кампанію Довбик взяв участь у 45 матчах за римлян у всіх змаганнях, відзначившись 17 голами та трьома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що новий тренер Роми Джан П’єро Гасперіні не розраховуватиме на Довбика в новому сезоні.
Поділитись