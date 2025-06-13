Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря завершив кар’єру
Воротар зробив заяву
близько 1 години тому
Колишній голкіпер Динамо, Шахтаря, Оболоні та національної збірної України Олександр Рибка у коментарі сайту «Український футбол» оголосив про завершення професійної ігрової кар’єри у віці 38 років.
«Я прийняв рішення про завершення ігрової кар’єри. Хочу працювати тренером воротарів. В мене є ліцензія B.
В Оболоні є варіант залишитися у новій ролі? Усе на стадії обговорень».
Рибка протягом ігрвої кар’єри виступав за Динамо-3 (2004-2005), Динамо-2 (2005-2006), Динамо (2006-2010, 2014-2017), Оболонь (2010-2011, 2023-2025), Шахтар (2011-2012), Карабюкспор (2017-2018), Афьонспор (2018-2019), Сабаїл (2019-2020), Лієпаю (2020-2021), Металіст (2021-2022, 2022-2023), Болуспор (2022), ПФК Львів (2023) та національну збірну України (2011-2015);
Чотири рази вигравав УПЛ, п’ять разів Кубок України, й по одному разу Суперкубок України та Кубок Латвії.