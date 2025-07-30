У Чорноморці публічно оголосили про завершення трансферної кампанії
Саме чинним складом одесити штурмуватимуть зону повернення до УПЛ
11 хвилин тому
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер заявив, що літню трансферну кампанію одеського клубу завершено, та підбив її підсумки.
Щодо трансферів на вихід – не можу бути впевнений. Можливо, у декількох гравців будуть якісь варіанти, але це не факт.
Щодо трансферів на вхід, мабуть, ми вже закінчили з трансферною кампанією. Якщо щось буде можливим, то, мабуть, точково – один футболіст, але це навряд.
Завдання на сезон? Грати від матчу до матчу й перемагати. Звичайно, з кожним суперником потрібно виходити та грати на перемогу.
Ракицький у якості граючого тренера? Ярослав наразі гравець «Чорноморця», – повідомив Кучер в інтерв’ю Tribuna.com.
Раніше колишній нападник Чорноморця поповнив склад новачка української Прем’єр-ліги.