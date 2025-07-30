Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер заявив, що літню трансферну кампанію одеського клубу завершено, та підбив її підсумки.

Щодо трансферів на вихід – не можу бути впевнений. Можливо, у декількох гравців будуть якісь варіанти, але це не факт.

Щодо трансферів на вхід, мабуть, ми вже закінчили з трансферною кампанією. Якщо щось буде можливим, то, мабуть, точково – один футболіст, але це навряд.

Завдання на сезон? Грати від матчу до матчу й перемагати. Звичайно, з кожним суперником потрібно виходити та грати на перемогу.

Ракицький у якості граючого тренера? Ярослав наразі гравець «Чорноморця», – повідомив Кучер в інтерв’ю Tribuna.com.