Павло Василенко

ФК Кудрівка оголосив про підписання контракту з нападником Денисом Безбородьком. 31-річний форвард перейшов у клуб з Чернігівської області вільним агентом.

Останнім клубом Безбородька був одеський Чорноморець.

У минулому сезоні нападник провів 20 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився жодною результативною дією.

У першому турі УПЛ Кудрівка на своєму полі зіграє з Олександрією. Матч пройде у неділю, 3 серпня, і розпочнеться о 13:00.