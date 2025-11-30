Сергій Разумовський

Чотирма матчами неділі, 30 листопада, завершився 21-й тур Другої ліги України, після якого команди пішли на зимову паузу. Лідерами своїх груп стали Куликів-Білка та Колос-2, які здобули перемоги в завершальних матчах осінньої частини сезону.

У групі А Куликів-Білка впевнено перемогла Скалу 1911 на своєму полі з рахунком 3:0 і повернулася на вершину турнірної таблиці. Господарі зняли всі питання щодо результату після перерви: на 59-й хвилині Панасюк відкрив рахунок, на 68-й Малецький подвоїв перевагу, а наприкінці поєдинку Кос установив остаточний результат.

У групі Б відбулося три поєдинки. Тростянець на власному полі зіграв унічию 0:0 з дублем Чорноморця. Колос-2 у Ковалівці здобув важливу перемогу над Олександрією-2 з рахунком 3:1: спочатку Колесник відзначився на 11-й хвилині, Гаража зрівняв рахунок ще у першому таймі, але після перерви Канаєв та знову Колесник забезпечили господарям три очки і перше місце в групі.

У ще одному матчі Чайка вдома переграла Ребел 2:1. Гості вийшли вперед завдяки голу Власенка на 35-й хвилині, але в другому таймі Куделін відновив паритет, а Баранов на 92-й хвилині вирвав перемогу для господарів.

Друга ліга, 21-й тур

Група А

Куликів-Білка – Скала -1911 3:0

Голи: Панасюк, 59, Малецький, 68, Кос, 89

Група Б

ФК Тростянець – Чорноморець-2 0:0

Колос-2 – Олександрія-2 3:1

Голи: Колесник, 11, 71, Канаєв, 57 – Гаража, 27

Чайка – Ребел 2:1

Голи: Куделін, 64, Баранов, 90+2 – Власенко, 35