Тренером з функціональної підготовки київського Динамо призначено Володимира Клименка. Фахівець відомий за роботою з легкоатлетами. Клуб жодним чином не представив нового члена штабу Ігоря Костюка, проте записав із ним інтерв'ю для клубного YouTube.

Ми в перший день їх протестували і подивилися, що вони дійсно працювали над тим, щоб приїхати сюди на збір в гарні умови і вже не розкачуватись, а вже намагатися робити спеціальну підготовчу роботу. Тому і було прийнято рішення вже не закладати фундамент і базу, а вже працювати над більш специфічними компонентами для футболу, а саме в силі і в швидкості, і в швидкісно-силових моментах.

Ми вже працюємо насичено два дні. Сьогодні ми розвивали швидкісно-силові якості і намагалися розвинути силу та бігові якості, які будуть в пригоді їм у грі.

Ми плануємо досить багато силових тренувань. Це робота в залі і це робота на полі. Мається на увазі робота отака, як сьогодні. Будемо ще підключати стрибки, будемо підключати силовий компонент в тренажерному залі і будемо підключати, звісно, бігову роботу.

Ми тільки приїхали, тому перші два дні ми намагаємося більш втягувальний період зробити для цих гравців. Тому ми їх розділили на дві групи. Одні працювали в залі, інші працювали на полі, а потім ми помінялися для того, щоб компактно тут працювати.