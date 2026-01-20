Динамо зіграло перший контрольний матч на зборах у Туреччині
Біло-сині готуються до другої частини сезону
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Динамо провело перший спаринг у рамках зимового навчально-тренувального збору, що київська команда проводить у Туреччині. Суперником біло-синіх став представник польської Екстракляси – Корона з міста Кельце.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Наступний спаринг підопічні Ігоря Костюка проведуть 25 січня, коли зіграють з косоварським Малішева.
Контрольний матч
Динамо – Корона – 0:0
