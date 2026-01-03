Павло Василенко

ФІФА фактично визначилася з головним претендентом на проведення наступного Клубного чемпіонату світу. За інформацією марокканського агентства Hespress, з посиланням на джерела в Королівській федерації футболу Марокко, ймовірність того, що саме ця північноафриканська країна прийме турнір у 2029 році, оцінюється майже у 99%.

Марокко вже найближчими роками стане центром великих футбольних подій. Наразі в країні проходить Кубок африканських націй, а у 2030 році вона разом з Іспанією та Португалією виступить співорганізатором чемпіонату світу. Саме тому у ФІФА розглядають Клубний чемпіонат світу як ідеальну можливість провести генеральну репетицію перед мундіалем, оцінивши рівень інфраструктури, логістики та організаційної готовності.

Попри серйозну конкуренцію – серед кандидатів на проведення турніру називають США, Іспанію, Бразилію та Катар – фаворитом залишається саме Марокко. У штаб-квартирі ФІФА вважають, що проведення КЧС дозволить побачити, наскільки країна готова до навантаження світового масштабу та чи відповідають її стадіони, транспорт і сервіс вимогам топтурнірів.

Раніше роль «репетиції» чемпіонату світу виконував Кубок конфедерацій, який проводився за рік до мундіалю. Проте нині ФІФА змінює підхід. У 2025 році США приймали перший оновлений Клубний чемпіонат світу, а в 2026-му – сам чемпіонат світу. У 2030 році матчі мундіалю також пройдуть в Аргентині, Уругваї та Парагваї з нагоди сторіччя турніру.