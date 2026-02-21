Сергій Разумовський

Генеральний директор Карпат Андрій Русол прокоментував ситуацію навколо півзахисника Бруніньйо, який повернувся до львівського клубу після того, як його перехід у Металіст 1925 так і не відбувся. Про подальші плани щодо бразильця та його налаштованість виступати за зелено-білих Русол розповів у коментарі, який оприлюднила пресслужба Карпат.

Функціонер запевнив, що футболіст залишиться в команді щонайменше на друге коло сезону. За словами Русола, Бруніньйо дограє весняну частину чемпіонату саме у складі Карпат.

Бруніньйо дограє друге коло за «Карпати». Я маю надію навіть на більше, і ми в найближчий час побачимо його в футболці нашої команди. На початку підготовки тренувальних зборів від гравця ми отримали запит на те, що він хоче змінити середовище. Був запит на продаж, скажемо так. І в цьому випадку Карпати не вважають за потрібне утримувати гравця за будь-яку ціну, тому що ми хочемо працювати з гравцями і спеціалістами, які мають максимальну мотивацію і бажання грати за Карпати. Ми хочемо бачити тут щирих футболістів, які віддають себе на всі 100, а можливо навіть більше кожного дня, знаходячись з нами. Тому, коли ми почули запит від гравця на те, що він хоче змінити щось у своєму житті, ми сказали, що ми можемо це зробити, ми можемо це погодити. Єдине, що інтереси клуба були теж враховані. Потім ця історія закінчилась тим, чим вона закінчилась, що гравець зателефонував мені з запитом і проханням повернутись в Карпати. Які причини і що там у нього трапилось в Металісті — ми до кінця не знаємо. Для нас це не дуже важливо. Поспілкувавшись з ним і відчувши, що він готовий викладатись на 100% і продовжити свою кар’єру в Карпатах, нам цього було достатньо. Він поспілкувався з головним тренером, поспілкувався з президентом клубу і запевнив, що буде максимально мотивований і сконцентрований на виступах у Карпатах. Андрій Русол гендиректор Карпат

Нагадаємо, інформація про зрив трансферу з’явилася в понеділок, 16 лютого: стало відомо, що перехід Бруніньйо з Карпат до Металіста 1925 не був доведений до завершення.

Остаточне рішення ухвалював сам гравець після розмови з родиною. Зазначалося, що батьки та дружина переконали 25-річного бразильця не підписувати угоду, оскільки вважали життя у Києві небезпечним.