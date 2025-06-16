Вітчизняний тренер Олег Федорчук після перемоги молодіжної збірної України у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) пройшовся по персоналіях у складі «синьо-жовтих».

Козік хороший матч провів. Брагару – молодець, забиває в другому матчі поспіль, хороші 60 хвилин провів. Вівчаренко взагалі продемонстрував найкращу гру, яку я бачив у його виконанні. Ванат теж сподобався, він такий заряджений був та і важливий гол забив. Велетень діяв непогано, креативно, але не вистачало завершення.

Ну, і звісно, що Ярмолюк. Всі очікували на нього в стартовому складі в грі з Фінляндією. У підсумку Єгор підтвердив свій хороший рівень і провів дуже гідний матч. Взагалі Ванат, Ярмолюк, Вівчаренко – це гравці рівня національної збірної України на сьогодні.

На тлі Ярмолюка Очеретько мав блідий вигляд. Він був непомітним, здійснив декілька помилок. Тут треба також враховувати той факт, що за просування м’яча відповідав Михавко, який здійснив багато довгих передач, особливо в першому таймі. Найголовніше, що переважна більшість з них виявилася точними. Саме тому Очеретько перебував у тіні.

Я думаю, що Ярмолюк лише починає свій шлях в англійській Прем’єр-лізі. Йому треба бодай один повноцінний сезон ще провести у Брентфорді, закріпитися в ролі основного гравця команди.

Взагалі серед гравців нашої збірної я бачу ще декілька гравців для англійського футболу – це Ванат, який підтвердив свій рівень, це Бражко, який поступово набирає свої кондиції. А, і також Батагов. Він доволі непоганий вигляд має на сьогодні та і перспектива помітна, – сказав Федорчук в інтерв’ю «Українському футболу».