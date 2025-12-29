Півзахисник Колоса Олександр Демченко висловив думку щодо кар'єрного шляху колишнього півзахисника збірної України Віктора Коваленка.

Думаю, що [лідером юнацького Шахтаря] був Віктор Коваленко. На той час він більше тренувався вже з 1995 роком. У збірну викликався також саме за 1995-м. Він виділявся та дійсно був набагато сильнішим за усіх однолітків.

У свої 13-14 років він вже мав вигляд більш сформованого футболіста: сильніший удар, краща робота з м’ячем, точніша передача, більш технічний дриблінг. Тобто випереджав нас у багатьох аспектах. Тренуючись з нами, він не так швидко прогресував, як з на рік старшими хлопцями. Там було за ким тягнутися.

Реалізував потенціал на відсотків 50? Думаю, так. Він міг досягнути більшого та кращого. Однак ніхто ж не знає, як воно складеться.

У дитячому футболі він дійсно сильно виділявся, а вже ближче до 20 років, хоча його майстерність нікуди не пропала, трохи слабші гравці почали наздоганяти, адже так само набралися досвіду та майстерності.

На жаль. Повторюся, вважаю, що в нього могла бути краща кар’єра. Хоча, гріх жалітися. Пограти в Італії... Зараз він перейшов у кіпрський «Аріс». Також пристойний рівень, – розповів Демченко в інтерв'ю «Українському футболу».