У колишнього тренера Ярмолюка серйозні проблеми – його можуть звільнити
Після поразки у дербі стілець під фахівцем хитається
близько 1 години тому
Майбутнє Томаса Франка на посаді головного тренера Тоттенгема опинилося під питанням. Як повідомляє The Times, у лондонському клубі не виключають можливості звільнення наставника на тлі невдалих результатів команди останнім часом.
Черговим ударом стала домашня поразка від Вест Гема з рахунком 1:2 у матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цей результат продовжив негативну серію Тоттенгема – команда програла вже третій матч поспіль у всіх турнірах, що суттєво посилило тиск на тренерський штаб.
За даними джерела, керівництво, яке раніше було схильне дати Франку більше часу для стабілізації ситуації, тепер переглядає свою позицію. Наразі в клубі серйозно розмірковують над кадровими змінами та оцінюють різні сценарії на найближчу перспективу.
Після поразки від Вест Гема Тоттенгем опустився на 14-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Це не відповідає очікуванням клубу та лише підсилює розмови про можливу зміну головного тренера.