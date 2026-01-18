Сергій Разумовський

Майбутнє Томаса Франка на посаді головного тренера Тоттенгема опинилося під питанням. Як повідомляє The Times, у лондонському клубі не виключають можливості звільнення наставника на тлі невдалих результатів команди останнім часом.

Черговим ударом стала домашня поразка від Вест Гема з рахунком 1:2 у матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цей результат продовжив негативну серію Тоттенгема – команда програла вже третій матч поспіль у всіх турнірах, що суттєво посилило тиск на тренерський штаб.

За даними джерела, керівництво, яке раніше було схильне дати Франку більше часу для стабілізації ситуації, тепер переглядає свою позицію. Наразі в клубі серйозно розмірковують над кадровими змінами та оцінюють різні сценарії на найближчу перспективу.

Після поразки від Вест Гема Тоттенгем опустився на 14-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Це не відповідає очікуванням клубу та лише підсилює розмови про можливу зміну головного тренера.