Напередодні відбулися ряд поєдинків суботньої програми 22 туру АПЛ.

Кристал Пелас болісно пережив виліт з Кубка Англії від Маклфілда з 6-го дивізіону. Внутрішня криза лондонців зіграла на руку Сандерленду, який в рідних стінах взяв 3 залікових бали.

Лондонське дербі між Тоттенгемом та Вест Гемом може вирішити долю наставників обох команд. Молотобойці, які ведуть боротьбу за виживання, зберегли робоче місце за Нуну Ешпіріту Санту, який вдруге за за сезон може бути звільнений.

АПЛ. 22 тур

Сандерленд - Кристал Пелас 2:1

Голи: Ле Фе, 33, Броббі, 71 - Піно, 30

Тоттенгем - Вест Гем 1:2

Голи: Ромеро, 63 - Саммервілл, 15, Вілсон, 90+2

Лідс - Фулгем 1:0

Гол: Нмеча, 90+1