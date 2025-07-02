Колишній захисник франкфуртського Айнтрахта Мартін Хінтереггер позбувся водійських прав через водіння в нетверезому стані. Тепер упродовж шести місяців йому заборонено керувати авто, а також доведеться сплатити штраф у розмірі 5 900 євро.

Це вже не перший інцидент з алкоголем у кар’єрі гравця, який у 2022 році виграв Лігу Європи з Айнтрахтом. Окрім того, його команда Австрія Клагенфурт завершила сезон 2024–25 на останньому місці в Австрійській Бундеслізі (12‑е місце з 12 клубів) та вилетіла до Другої ліги.

Після завершення сезону Хінтереггер покинув Клагенфурт, адже його контракт був дійсний тільки в разі участі клубу в Бундеслізі.

Варто відзначити, що 32‑річний футболіст повернувся до професійного футболу у січні 2025 року після перерви понад два роки. За Клагенфурт він провів 14 матчів у Бундеслізі, отримавши 4 жовті картки і зробивши 2 асисти, але клуб не уникнув вильоту.