Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен зізнався, що робота у клубі є для нього задоволенням. Слова фахівця передає пресслужба харків'ян.

Яку пораду дав би самому собі з минулого? Звертайте увагу на людей навколо. Я пам’ятаю, як на початку тренерської кар’єри в команді U-11 не дав шанс усім дітям. Тому моя порада - пам’ятати про кожного гравця і дати можливість проявити себе, але за умови наполегливої праці.

Якщо одним словом - Кривбас для мене це задоволення. Я отримую насолоду від кожного дня, який проводжу тут.

Зараз на стадіонах небагато вболівальників, тому шум не заважає. Раніше, після карантину, це були матчі в Ізраїлі. В Україні через війну спочатку грали без глядачів. Я сподіваюся, що в майбутньому стадіони знову будуть повні.