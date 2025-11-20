Асистент головного тренера Кривбаса Орі Девід розповів про повернення команди до тренувань. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Команда повернулася у чудовому настрої. Хлопці мали кілька днів відпочинку, щоб відновитися фізично та ментально. Тож ми повернулися до роботи в приємній атмосфері й уже з нетерпінням чекаємо наступних тренувань та матчу проти Вересу.

Зараз ми проводимо багато тренувань, інколи навіть по два на день, щоб підвищити фізичну готовність і тактичний рівень. Ми дуже наполегливо працюємо, аби дарувати нашим уболівальникам якомога більше хороших і яскравих моментів».

Насамперед ми хочемо продовжувати перемагати, це найважливіше. Але не лише перемагати, а і демонструвати якісний, атакувальний футбол. Як я вже казав, ми багато працюємо, щоб створювати позитивні емоції і для себе, і для наших фанів.

Ми слідкуємо за іграми Мендози та Бара, а також Каменського у юнацькій збірній України U-19. Ми раді, що вони грають на міжнародному рівні. Це важливо для їх розвитку. Вони гідно представляють наш Клуб, і ми задоволені їх виступами.