У Кривбасі розкрили рівень своєї готовності до поновлення УПЛ
Тренер команди розповів про повернення до тренувань
близько 24 годин тому
Асистент головного тренера Кривбаса Орі Девід розповів про повернення команди до тренувань. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Команда повернулася у чудовому настрої. Хлопці мали кілька днів відпочинку, щоб відновитися фізично та ментально. Тож ми повернулися до роботи в приємній атмосфері й уже з нетерпінням чекаємо наступних тренувань та матчу проти Вересу.
Зараз ми проводимо багато тренувань, інколи навіть по два на день, щоб підвищити фізичну готовність і тактичний рівень. Ми дуже наполегливо працюємо, аби дарувати нашим уболівальникам якомога більше хороших і яскравих моментів».
Насамперед ми хочемо продовжувати перемагати, це найважливіше. Але не лише перемагати, а і демонструвати якісний, атакувальний футбол. Як я вже казав, ми багато працюємо, щоб створювати позитивні емоції і для себе, і для наших фанів.
Ми слідкуємо за іграми Мендози та Бара, а також Каменського у юнацькій збірній України U-19. Ми раді, що вони грають на міжнародному рівні. Це важливо для їх розвитку. Вони гідно представляють наш Клуб, і ми задоволені їх виступами.
