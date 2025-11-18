Легіонер Кривбаса сказав все, що думає про тренера команди ван Леувена
Футболіст висловився про наставника команди
близько 2 годин тому
Венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про головного тренера криворізької команди Патріка ван Леувена.
«Він вимогливий і справедливий. Любить дисципліну, порядок і завжди допомагає гравцям розвиватися.
Спочатку легко не було знайти з ним спільну мову, але тільки через те, що я не знав англійської. Мені допомагали партнери, які говорять англійською. Тепер ми можемо говорити напряму, і про футбол, і про життя».
23-річний Мендоса провів під керівництвом ван Леувена 14 матчів, в яких забив п'ять м’ячів і зробив вісім результативних передач.
Кривбас наразі посідає п'яте місце в чемпіонаті з 20 очками в 12 поєдинках.
23 листопада криворізька команда вдома зіграє з Вересом.
