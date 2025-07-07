Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів про рішення відсторонити Патріка ван Леувена від посади головного тренера та призначення Младена Бартуловича.

Кожне управлінське рішення – це завжди відповідальність. І рішення про зміну тренера наприкінці сезону ми ухвалювали не з емоцій, а з глибокого аналізу ситуації. Ми довго розмірковували, зважували всі «за» і «проти».

Результат говорить сам за себе: команда досягла цілі, і ми вдячні кожному, хто був частиною цього процесу, включно з Патріком ван Леувеном. Він допоміг нам пройти важливу частину шляху. Тепер у нього новий проєкт, і ми також рухаємося далі.

Чуток довкола тренерського призначення було чимало, і дивного тут нічого немає, бо позиція головного тренера – одна з ключових у футбольному клубі. Дійсно, ми вели консультації з багатьма спеціалістами, зокрема й з Русланом Ротанем. Але зрештою ухвалили рішення на користь іншого кандидата.

Ми чимало часу приділили, щоб обрати нового тренера. Для нас важливі футбольний бекграунд та компетентність, а також сама особистість – характер, підхід до роботи, синергія із філософією клубу, вміння будувати атмосферу всередині команди. У результаті ми обрали Младена Бартуловича.

Ми переконані, що він – саме та людина, яка підходить клубу на цьому етапі і зможе сформувати команду за духом. Ми провели детальний аналіз перед тим, як зробити зважений та усвідомлений вибір. Чи контактували зі Стефано Піолі? Без коментарів, – розповів Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.