У Металісті 1925 повідомили деталі звільнення ван Леувена та призначення Бартуловича
Чому відсторонили нідерландця, не чекаючи кінця сезону, а згодом призначили замість нього хорвата
10 хвилин тому
Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів про рішення відсторонити Патріка ван Леувена від посади головного тренера та призначення Младена Бартуловича.
Кожне управлінське рішення – це завжди відповідальність. І рішення про зміну тренера наприкінці сезону ми ухвалювали не з емоцій, а з глибокого аналізу ситуації. Ми довго розмірковували, зважували всі «за» і «проти».
Результат говорить сам за себе: команда досягла цілі, і ми вдячні кожному, хто був частиною цього процесу, включно з Патріком ван Леувеном. Він допоміг нам пройти важливу частину шляху. Тепер у нього новий проєкт, і ми також рухаємося далі.
Чуток довкола тренерського призначення було чимало, і дивного тут нічого немає, бо позиція головного тренера – одна з ключових у футбольному клубі. Дійсно, ми вели консультації з багатьма спеціалістами, зокрема й з Русланом Ротанем. Але зрештою ухвалили рішення на користь іншого кандидата.
Ми чимало часу приділили, щоб обрати нового тренера. Для нас важливі футбольний бекграунд та компетентність, а також сама особистість – характер, підхід до роботи, синергія із філософією клубу, вміння будувати атмосферу всередині команди. У результаті ми обрали Младена Бартуловича.
Ми переконані, що він – саме та людина, яка підходить клубу на цьому етапі і зможе сформувати команду за духом. Ми провели детальний аналіз перед тим, як зробити зважений та усвідомлений вибір. Чи контактували зі Стефано Піолі? Без коментарів, – розповів Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.
Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.
Раніше Носов повідомив, що Металіст 1925 шукає новий номінально домашній стадіон для УПЛ після конфлікту з Лівим берегом.
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